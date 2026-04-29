Трамп может начать операцию на Кубе без согласия Конгресса США

Верхняя палата Конгресса США заблокировала предложение вынести на рассмотрение резолюцию, которая запрещала бы американской администрации применять военную силу против Острова свободы без разрешения со стороны законодательной власти.

Сенат США заблокировал резолюцию демократов, которая требовала одобрения конгресса для начала возможных военных действий против Кубы. Это значит, что теперь президент Трамп имеет право единолично принимать решения о применении силы в регионе.