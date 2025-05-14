Трамп может приехать в Стамбул 15 мая на переговоры России и Украины

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Президент США Дональд Трамп не исключил, что может поехать в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, пишет ТАСС.

Президент США заявил, что подумает над поездкой в Турцию, отметив существующую "возможность закончить войну". Трамп указал, что его плотный график не станет препятствием для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным "ради спасения жизней".

Американский лидер добавил, что Владимир Путин выразил желание, чтобы президент США присутствовал на переговорах с Украиной.