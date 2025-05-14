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Трамп может приехать в Стамбул 15 мая на переговоры России и Украины
Президент США Дональд Трамп не исключил, что может поехать в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, пишет ТАСС.
Президент США заявил, что подумает над поездкой в Турцию, отметив существующую "возможность закончить войну". Трамп указал, что его плотный график не станет препятствием для возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным "ради спасения жизней".
Американский лидер добавил, что Владимир Путин выразил желание, чтобы президент США присутствовал на переговорах с Украиной.
Сообщения ряда СМИ о возможном приезде Трампа в Стамбул прокомментировал также помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, сейчас очень много различных заявлений вокруг переговоров России и Украины в Стамбуле, и нужно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация.