Трамп может выйти из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине - СМИ

Киев и его европейские союзники опасаются, что Вашингтон уже на этой неделе может выйти из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times.

"Есть те, кто думает, что Россия может согласиться на предложения президента США Дональда Трампа", - заявил один из собеседников издания, добавив при этом, что пока "ничего не готово для того, чтобы план на самом деле сработал". "Некоторые из его элементов действительно хороши, но проблема сейчас в отсутствии терпения (у американской администрации - прим. БЕЛТА)", - считает он.

Другой источник в правительственных кругах одной из европейских стран отметил, что Трамп "готовит ситуацию, в которой у него будет предлог, чтобы самоустраниться, а Украина и мы (европейцы - прим. БЕЛТА) должны будем все исправить".