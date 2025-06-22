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Трамп: Мы завершили весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране
Автор:Редакция news.by
Военно-воздушные силы США провели успешную атаку на три иранских ядерных объекта. Все самолеты вернулись на авиабазы. Об этом говорится в сообщении, которое американский президент Дональд Трамп разместил в Truth Social, сообщает ТАСС.
"Мы завершили нашу весьма успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана", - написал глава государства.
"Все самолеты благополучно возвращаются домой", - добавил Дональд Трамп.