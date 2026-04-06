Трамп намерен добиться открытия Ормузского пролива

Вопрос открытия судоходства через Ормузский пролив является приоритетным для администрации Белого дома. Об этом заявил президент США на брифинге, отвечая на вопрос о том, готов ли он заключить сделку с Тегераном без учета безопасности судоходства в проливе.

Трамп также допустил, что Вашингтон может взять под контроль Ормузский пролив и самостоятельно взимать плату за проход через него.

Переговоры с Тегераном, по оценке хозяина Белого дома, идут неплохо, однако Трамп установил дедлайн для иранской стороны в течение ближайших суток, после которого США нанесут удары по мостам и электростанциям в Иране.

Дональд Трамп, президент США:

"Сейчас перед нами совсем другая группа людей, и мы с ними ведем переговоры. По сути у них есть время до 8 часов вечера среды по восточному времени США. И как мне кажется, все идет неплохо".

Трамп также заявил, что Тегеран сделал Вашингтону "существенное предложение" относительно прекращения конфликта, но США не считают его достаточным.

Информационное агентство Исламской Республики ранее сообщило, что ответ Ирана состоит из 10 пунктов, которые включают в себя, в частности, прекращение боевых действий в регионе, создание протокола безопасного прохода судов через Ормузский пролив, а также снятие санкций.

Отдельно подчеркивается, что Тегеран отверг краткосрочное перемирие, так как важно полностью прекратить войну на Ближнем Востоке.