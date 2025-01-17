Трамп назначил Сталлоне, Гибсона и Войта спецпосланниками в Голливуде

Избранный президент США Дональд Трамп считает, что назначение актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и отца Анджелины Джоли Джона Войта его "спецпосланниками" поможет сделать Голливуд "больше, лучше и сильнее", чем когда бы то ни было, сообщает РИА Новости.

"Для меня большая честь объявить Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными послами в замечательном, но очень проблемном месте - в Голливуде, Калифорния. Они будут служить моими специальными посланниками с целью вернуть Голливуд, много бизнеса которого за последние четыре года ушло за границу, назад - больше, лучше и сильнее, чем когда бы то ни было", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.