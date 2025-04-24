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Трамп назвал главное препятствие на пути к мирному соглашению по Украине
Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта в Украине, осталось разобраться с Зеленским.
Американские СМИ сообщают, что хозяин Белого дома намерен добиться мирной сделки по Украине до исхода первых ста дней своей каденции. То есть, до 30 апреля. И он готов оказать самое серьезное давление на Киев, поскольку именно там видит главное препятствие.
Также американский лидер заявил, что продолжение конфликта для Зеленского означает, что через год-два он останется без страны.
В настоящий момент Вашингтон и Москва прорабатывают программу встречи Трампа и Путина, определяются дата и место проведения.
Фото ТАСС