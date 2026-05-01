Трамп: О ходе переговоров с Ираном знает узкий круг лиц

Перспективы мира на Ближнем Востоке остаются весьма туманными. По словам Дональда Трампа, только он и еще несколько человек владеют информацией о реальном статусе переговоров с Ираном.

Американский лидер в интервью порталу Newsmax опроверг сообщения, что США якобы предлагали Ирану ядерные материалы для мирных целей в обмен на согласие Тегерана прекратить собственную ядерную программу.

Пока, по данным Wall Street Journal, Трамп считает сохранение длительной морской блокады Ирана менее рискованным вариантом, чем другие, включающие возобновление бомбардировок или выход из конфликта.

В то же время Ливан остается под израильскими бомбардировками. Тель-Авив провел очередную масштабную волну авиаударов, сообщается о более чем 20 погибших за сутки. "Хезболла" заявила, что нанесла ответный удар, поразив 2 израильских танка в Бинт-Джубайле с помощью ударных беспилотников и обстреляв скопление израильских солдат роем беспилотников.