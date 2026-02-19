Юбилей провозглашения независимости США Вашингтон встретит с ароматом канализации. С таким предупреждением выступил Белый дом. Все из-за утечки сотен тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.

В июле Штаты будут праздновать 250-летие независимости, и президент США встревожен, что река будет пахнуть отходами. Грядет экологическая катастрофа, если местные власти не попросят президента вмешаться, предупредил Белый дом.