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Трамп обвинил Байдена и Зеленского в развязывании конфликта в Украине
- Эксклюзив
Ответственность за конфликт в Украине лежит на Джо Байдене и Владимре Зеленском. Об этом 14 апреля написал в сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
Ниже приводим текст этого поста, сохраняя авторскую манеру подачи.
Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя. Я только что приехал сюда, и в течение четырех лет моего срока не имел никаких проблем в том, чтобы предотвратить ее.
Президент Путин и все остальные уважали вашего президента! Я НЕ ИМЕЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОЙ ВОЙНЕ, НО УСЕРДНО РАБОТАЮ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЯ.
Если бы президентские выборы 2020 года не были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, а так оно и было, во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не произошла.
Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому издевательству начаться. Было так много способов не допустить его начала. Но это прошлое.
Теперь мы должны ОСТАНОВИТЬ это, И БЫСТРО. ТАК ПЕЧАЛЬНО!