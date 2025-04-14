Трамп обвинил Байдена и Зеленского в развязывании конфликта в Украине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f7404e-8c95-4b4a-bf4b-133807e33034/conversions/c1be4984-ad24-4c87-a693-5f2d2ea0b99f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f7404e-8c95-4b4a-bf4b-133807e33034/conversions/c1be4984-ad24-4c87-a693-5f2d2ea0b99f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f7404e-8c95-4b4a-bf4b-133807e33034/conversions/c1be4984-ad24-4c87-a693-5f2d2ea0b99f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21f7404e-8c95-4b4a-bf4b-133807e33034/conversions/c1be4984-ad24-4c87-a693-5f2d2ea0b99f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ответственность за конфликт в Украине лежит на Джо Байдене и Владимре Зеленском. Об этом 14 апреля написал в сети Truth Social президент США Дональд Трамп.

Ниже приводим текст этого поста, сохраняя авторскую манеру подачи.

Война между Россией и Украиной - это война Байдена, а не моя. Я только что приехал сюда, и в течение четырех лет моего срока не имел никаких проблем в том, чтобы предотвратить ее.

Президент Путин и все остальные уважали вашего президента! Я НЕ ИМЕЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОЙ ВОЙНЕ, НО УСЕРДНО РАБОТАЮ, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СМЕРТЬ И РАЗРУШЕНИЯ.

Если бы президентские выборы 2020 года не были СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ, а так оно и было, во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не произошла.

Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали абсолютно ужасную работу, позволив этому издевательству начаться. Было так много способов не допустить его начала. Но это прошлое.