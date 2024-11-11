Трамп обвинил Байдена в том, что он присваивает деньги, которые выделяются Украине

Фото ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине, сообщает ТАСС.

Республиканец опубликовал во вторник на своей странице в социальной сети Truth Social картинку, на которой расписаны пункты экономического курса действующего президента США, который получил название "байденомика".

"Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я (Байден - прим. ред.) отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру (Байдену - прим. ред.). Хантер отдает их мне. Помилование Хантера", - следует из публикации.