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Трамп обвинил Байдена в том, что он присваивает деньги, которые выделяются Украине

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Фото ТАСС

Избранный президент США Дональд Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в присвоении средств американских налогоплательщиков, направляемых Украине, сообщает ТАСС.

Республиканец опубликовал во вторник на своей странице в социальной сети Truth Social картинку, на которой расписаны пункты экономического курса действующего президента США, который получил название "байденомика".

"Как работает байденомика. Вы платите налоги. Я (Байден - прим. ред.) отправляю их Украине. Они отправляют их обратно Хантеру (Байдену - прим. ред.). Хантер отдает их мне. Помилование Хантера", - следует из публикации.

Хантер Байден стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Джо Байден был тогда вице-президентом США. Вскоре американские СМИ начали писать, что Байден-младший имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью отца, за что мог получать значительные суммы денег. Часть из них, по утверждению некоторых республиканцев, он мог передавать отцу.

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