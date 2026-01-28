3.74 BYN
Трамп объявил о начале морской блокады Ирана с 30 января
Автор:Редакция news.by
С 30 января американский флот устанавливает морскую блокаду Ирана, об этом объявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, в регион уже прибыла "прекрасная армада", которая больше и сильнее, чем стоявшая недавно у берегов Венесуэлы.
Заявление означает перемену в иранской политике США: блокада, хотя и является формой агрессии, но не предполагает военных действий.
Видимо, Вашингтон на неопределенное время отказался от намерения начать полноценную войну с персами.