Трамп объявил о начале морской блокады Ирана с 30 января

С 30 января американский флот устанавливает морскую блокаду Ирана, об этом объявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, в регион уже прибыла "прекрасная армада", которая больше и сильнее, чем стоявшая недавно у берегов Венесуэлы.

Заявление означает перемену в иранской политике США: блокада, хотя и является формой агрессии, но не предполагает военных действий.