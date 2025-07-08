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Трамп объявил о введении торговых пошлин в отношении ряда стран
Автор:Редакция news.by
Трамп дал старт очередному этапу тарифной войны. Если прежде он лишь угрожал и приглашал к переговорам, то теперь впервые были названы реальные ставки пошлин для целого ряда стран: Япония, Южная Корея, Казахстан станут платить сбор в 25 %, ЮАР, Сербия, Таиланд и Камбоджа - от 30 до 36 %.
Оборот с этими государствами сравнительно невелик, и вряд ли рост тарифов потрясет основы мировой экономики. Но среди пострадавших от атаки Трампа Япония: из нее импорт в Штаты довольно велик.
Вместе с тем назначение тарифов для Евросоюза, оборот с которым составляет 600 млрд, американский президент отложил до августа.