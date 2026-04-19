Трамп отказался от захвата острова Харк из-за риска "неприемлемо высоких потерь"

Дональд Трамп отказался от отправки солдат для захвата иранского острова Харк из-за риска "неприемлемо высоких потерь", пишет The Wall Street Journal. Через эту точку проходит 90 % экспорта нефти Ирана. Хозяин Белого дома опасается, что американские солдаты могут стать "легкой целью". Кроме того, пытаясь подтолкнуть Иран к переговорам, Трамп делал рискованные заявления без консультаций со своей командой по нацбезопасности.

Одним из самых напряженных эпизодов стало уничтожение американского самолета в Иране. По данным СМИ, Трамп на протяжении нескольких часов кричал на помощников. Глава Белого дома боялся повторения кризиса с заложниками 1979 года в Тегеране и говорил, что подобные события "стоили выборов" Джимми Картеру.