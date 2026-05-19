Трамп отложил удар США по Ирану

Трамп заявил, что отложил запланированный удар США по Ирану. Его об этом попросили власти Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии. По мнению американского президента, сделка с Тегераном близка.



Хозяин Белого дома уточнил, что ждет от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие, и добавил, что американские военные по-прежнему готовы немедленно начать полномасштабное наступление в случае провала переговоров. Сейчас, пишет The New York Times, США и Израиль проводят свои самые интенсивные приготовления с момента вступления в силу прекращения огня.