Трамп оценил общие расходы США на поддержку Украины в 400 млрд долларов

При этом он выразил уверенность, что Украина очень быстро бы потерпела поражение в конфликте с Россией, если бы не помощь со стороны США. Хозяин Белого дома объяснил это тем, что Вашингтон поставлял Киеву "лучшее в мире" оружие.

"Послушайте, Украина была бы побеждена за один день, если бы мы не помогали. Честно говоря, с Украиной было бы покончено в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование, предоставленное сонным Джо Байденом. Без оплаты. Сотни миллиардов долларов лучшего оборудования в мире без оплаты. Скажу прямо: меня это не радует".