Трамп оценил общие расходы США на поддержку Украины в 400 млрд долларов
Трамп озвучил новую оценку американской помощи Киеву, заявив, что совокупные расходы Вашингтона на поддержку Украины составили 400 млрд долларов.
При этом он выразил уверенность, что Украина очень быстро бы потерпела поражение в конфликте с Россией, если бы не помощь со стороны США. Хозяин Белого дома объяснил это тем, что Вашингтон поставлял Киеву "лучшее в мире" оружие.
Дональд Трамп, президент США:
"Послушайте, Украина была бы побеждена за один день, если бы мы не помогали. Честно говоря, с Украиной было бы покончено в первый же день. У них было лучшее оборудование в мире. Это было наше оборудование, предоставленное сонным Джо Байденом. Без оплаты. Сотни миллиардов долларов лучшего оборудования в мире без оплаты. Скажу прямо: меня это не радует".
Трамп также призвал проверить, как именно распределялись средства, выделенные Украине администрацией Байдена, особенно наличные.
