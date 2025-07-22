Трамп отвергнул вступление Украины в НАТО и вынудил ее пойти на переговоры с РФ

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Президент США Дональд Трамп дал понять Украине, что она не сможет вступить в НАТО и должна забыть о попытках вернуть вошедшие в состав России по результатам референдумов регионы, и вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT), пишет ТАСС.

По ее оценке, Владимир Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме понял, что не стоит требовать от США "серьезных гарантий безопасности".

По мнению издания, установленный Трампом срок в 50 дней, в течение которого, по его замыслу, Москва и Вашингтон должны прийти к договоренностям по урегулированию на Украине, "отражает скорее нетерпение, чем решимость" и, вероятно, вряд ли приведет к какому-то результату.

Как отмечает NYT, президенту США в дальнейшем придется выбирать: либо продолжать предоставлять Украине военную помощь и разведданные, либо прекратить поддержку и выйти из конфликта. Второй сценарий "создаст серьезную угрозу" для Киева, говорится в статье.

22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что третий раунд прямых российско-украинских переговоров намечен на эту неделю. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля в Турции. Источник ТАСС сообщил, что третий раунд переговоров состоится 24 июля.