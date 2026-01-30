Трамп отзывает сертификацию канадских самолетов

Президент США Дональд Трамп начал новую торговую войну с Канадой. Вашингтон отзывает сертификацию всех канадских самолетов и грозит пошлинами.

Американский лидер обвинил Оттаву в отказе сертифицировать американские бизнес-джеты и назвал эти действия незаконными. По словам Трампа, пока эти самолеты не получат разрешение, канадские лайнеры не смогут летать в США.