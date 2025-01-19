Трамп планирует отменить множество вещей, которые сделал Байден

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность, сообщили журналисты, входящие в пул республиканца. Об этом пишет ТАСС.



"В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, их число будет близко к сотне", - приводит пул слова избранного американского лидера.

Трамп добавил, что документы будут направлены на то, чтобы "отменить множество вещей, которые сделал [уходящий президент США Джо] Байден".