Трамп планирует отменить множество вещей, которые сделал Байден

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен подписать почти 100 указов уже в первый день вступления в должность, сообщили журналисты, входящие в пул республиканца. Об этом пишет ТАСС.
"В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки указов, их число будет близко к сотне", - приводит пул слова избранного американского лидера.
Трамп добавил, что документы будут направлены на то, чтобы "отменить множество вещей, которые сделал [уходящий президент США Джо] Байден".
Ранее старший экономический советник в избирательном штабе Трампа Стивен Мур, сообщил, что новый глава государства в свой первый день на этом посту может подписать от 50 до 100 указов, в последующие недели ожидается еще больше. Экономист считает, что большинство указов будет посвящено вопросам энергетики.
Так, Трамп может отменить распоряжения Байдена, касающиеся запретов на добычу энергоносителей и разработку новых нефтегазовых месторождений на определенных территориях, использования электромобилей, финансирования программ по развитию чистой энергетики, ужесточения экологических норм.