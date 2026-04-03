3.70 BYN
2.94 BYN
3.39 BYN
Трамп планирует увеличить оборонный бюджет США на треть в 2027 году
Автор:Редакция news.by
Трамп планирует в 2027 году нарастить оборонный потенциал более чем на треть, сообщает агентство Bloomberg.
Глава Белого дома намерен 3 апреля представить проект федерального бюджета на 2027 финансовый год, который предусматривает резкое увеличение военных расходов за счет сокращения программ здравоохранения и научных грантов.
Агентство отмечает, что такие амбициозные планы могут настроить против Трампа даже его однопартийцев, которые выступают против урезания бюджета на медицину и науку.
Ранее Трамп пригрозил Европе выходом из НАТО. Как заявил постпред США при альянсе Мэттью Уитакер, сейчас рассматриваются все варианты. Переубедить Трампа попытается генсек НАТО: Марк Рютте планирует встретиться с президентом США на следующей неделе.