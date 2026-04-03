Трамп планирует увеличить оборонный бюджет США на треть в 2027 году

Трамп планирует в 2027 году нарастить оборонный потенциал более чем на треть, сообщает агентство Bloomberg.

Глава Белого дома намерен 3 апреля представить проект федерального бюджета на 2027 финансовый год, который предусматривает резкое увеличение военных расходов за счет сокращения программ здравоохранения и научных грантов.

Агентство отмечает, что такие амбициозные планы могут настроить против Трампа даже его однопартийцев, которые выступают против урезания бюджета на медицину и науку.