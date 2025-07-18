Трамп планирует возродить знаменитую тюрьму Алькатрас за 2 млрд долларов

Тюрьма Алькатрас в Сан-Франциско, штат Калифорния, США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56704b1c-a4b2-49cb-a50f-188757542707/conversions/3719adc0-8f20-46f5-9a5a-a7cb0c5b3d54-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56704b1c-a4b2-49cb-a50f-188757542707/conversions/3719adc0-8f20-46f5-9a5a-a7cb0c5b3d54-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56704b1c-a4b2-49cb-a50f-188757542707/conversions/3719adc0-8f20-46f5-9a5a-a7cb0c5b3d54-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/56704b1c-a4b2-49cb-a50f-188757542707/conversions/3719adc0-8f20-46f5-9a5a-a7cb0c5b3d54-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность открытия тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Проект оценивается в 2 млрд долларов, что включает снос старых строений, разрушенных морской водой, и строительство нового комплекса с нуля. Альтернативный вариант стоимостью 1 млрд долларов предусматривает частичное использование территории острова. Окончательное решение пока не принято.

По данным источников, проект может быть передан частным подрядчикам, хотя такой сценарий считается маловероятным.

Отмечается, что Трампа привлекает символизм Алькатраса, известного по многочисленным фильмам как суровое место заключения. "В общественном и культурном сознании Алькатрас считается суровым местом, и президенту это нравится ", - пишет Axios.

Тюрьма Алькатрас, закрытая в 1963 году из-за высоких затрат на содержание и доставку продовольствия, ранее была местом заключения известных преступников, таких, например, как американский гангстер Аль Капоне.

Интересные факты об Алькатрасе

За 29 лет работы тюрьмы (1934-1963) было предпринято 14 попыток побега с участием 36 заключенных, но официально никто не смог успешно сбежать. Двое утонули, 23 были пойманы, шестеро застрелены, а судьба пятерых, включая знаменитый побег 1962 года, остается неизвестной.

В Алькатрасе содержались такие известные преступники, как Аль Капоне, который провел там около 4,5 лет (1934-1939), и Роберт Страуд, известный как "Птицелов Алькатраса" из-за его увлечения орнитологией, хотя в тюрьме ему не разрешали держать птиц.

Тюрьма была закрыта в 1963 году из-за высоких затрат на содержание. Морская вода разрушала здания, а доставка продовольствия и воды на остров обходилась слишком дорого - в три раза дороже, чем в других тюрьмах США.

В 1969-1971 годах остров был оккупирован группой коренных американцев, протестовавших против политики США в отношении индейцев. Они требовали передать Алькатрас для создания культурного центра, что привлекло внимание к их движению.

Алькатрас фигурирует в многочисленных фильмах, таких как "Побег из Алькатраса" (1979) с Клинтом Иствудом и "Скала" (1996) с Шоном Коннери, что закрепило его образ как символа сурового заключения в массовой культуре.