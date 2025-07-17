Трамп планирует ввести пошлины в размере 10-15 % на товары из 150 стран

Дональд Трамп снова угрожает пошлинами всему миру. В очередном интервью глава Белого дома сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран, которые не являются крупными экономиками. По его словам, тариф составит 10 или 15 процентов.

Кроме того, он подчеркнул, что не стремится заключать торговое соглашение с ЕС, поскольку Вашингтон вполне устроят пошлины в размере 30 процентов на весь европейский импорт.

В то же время официальный Париж предлагает в ответ ввести дополнительные налоги в отношении американских хайтек-корпораций. Также будут ограничены или полностью блокированы всякие инвестиции со стороны США в экономику стран ЕС.