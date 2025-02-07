Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

Трамп постановил, что любая попытка со стороны МУС расследовать, арестовывать, задерживать или привлекать к ответственности американских граждан или союзников США, включая Израиль, представляет собой "угрозу нацбезопасности и внешней политики".

МУС уже вступал в конфликт с Вашингтоном. Например, в 2019 году судьи собирались возбудить дело против американских военных за действия в Афганистане. После угроз Трампа от этой идеи отказались.