Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаОбществоПрезидентПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп подписал указ о строительстве 10 новых крупных ядерных реакторов

Белый дом будет развивать атомную энергетику.

В США к 2030 году будут построены 10 новых крупных ядерных реакторов. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Также он распорядился нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах и дал поручение главе Минэнерго в координации с министром обороны оценить возможность перезапуска или перепрофилирования закрытых АЭС для нужд Пентагона.

Помимо этого хозяин Белого дома поручил Минэнерго "наладить все аспекты цепочки поставок ядерного топлива" и в приоритетном порядке обеспечить финансирование развития технологий в сфере атомной энергетики, в том числе за счет "грантов, займов и инвестиционного капитала".

СШАядерные реакторыДональд Трамп