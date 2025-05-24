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Трамп подписал указ о строительстве 10 новых крупных ядерных реакторов
Белый дом будет развивать атомную энергетику.
В США к 2030 году будут построены 10 новых крупных ядерных реакторов. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Также он распорядился нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах и дал поручение главе Минэнерго в координации с министром обороны оценить возможность перезапуска или перепрофилирования закрытых АЭС для нужд Пентагона.
Помимо этого хозяин Белого дома поручил Минэнерго "наладить все аспекты цепочки поставок ядерного топлива" и в приоритетном порядке обеспечить финансирование развития технологий в сфере атомной энергетики, в том числе за счет "грантов, займов и инвестиционного капитала".