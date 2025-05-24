Трамп подписал указ о строительстве 10 новых крупных ядерных реакторов

В США к 2030 году будут построены 10 новых крупных ядерных реакторов. Соответствующий указ подписал американский президент Дональд Трамп. Также он распорядился нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах и дал поручение главе Минэнерго в координации с министром обороны оценить возможность перезапуска или перепрофилирования закрытых АЭС для нужд Пентагона.