Трамп подписал указ об изменении названия Мексиканского залива и горы Денали в США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, благодаря которому запускается процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Текст документа опубликован на сайте Белого дома, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Глава Министерства внутренних дел Соединенных Штатов, которое управляет природными ресурсами страны, в течение 30 дней должен уладить все формальности, связанные с переименованием. Затем министерство должно обновить данные в официальной Информационной системе географических названий (GNIS), после чего власти должны будут проконтролировать, чтобы во всех официальных правительственных документах эти географические объекты именовались только как Американский залив и гора Мак-Кинли.

В качестве аргументов в пользу переименования Мексиканского залива в документе приводится тот факт, что "самый большой залив в мире остается центральным для экономики Америки". В своем указе президент США отмечает, что новое название присваивается "в знак признания этого процветающего экономического источника и его критической важности для экономики" Соединенных Штатов.

Что касается высочайшей горы Северной Америки, которая раньше называлась Мак-Кинли, однако в 2015 году администрацией президента Барака Обамы была переименована в знак уважения к коренному населению Аляски в Денали, то Трамп считает, что решение Обамы "оскорбило память президента Мак-Кинли", который "героически привел американский народ к победе в испано-американской войне".

Помимо этого, документ предписывает министру внутренних дел подготовить новый список выдающихся американцев, которые заслуживают увековечивания на территории США.