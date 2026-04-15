Трамп пообещал навсегда открыть Ормузский пролив. По его словам, сделает он это для Китая и всего мира. Об этом американский президент написал в своем аккаунте соцсети Truth Social.



Ситуацией вокруг Ормузского пролива обеспокоены и европейцы. Как пишет Wall Street Journal, ЕС готовится организовать собственную миссию по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.



Макрон утверждает, что план не предполагает участие в операции США, Израиля и Ирана. Начнется миссия по завершении боевых действий. Как сообщает издание Bild, для обсуждения возможной международной операции Мерц планирует поездку в Париж уже в эту пятницу, 17 апреля. На встречу его пригласили Макрон и Стармер.



По данным британской стороны, приглашения получили более 40 государств. Как заявили в Париже, в переговорах примут участие страны, которые готовы вместе с Францией присоединиться к "многосторонней и исключительно оборонительной миссии".