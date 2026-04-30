Трамп пообещал сократить американский военный контингент в ФРГ

США предупредили Германию о возможном сокращении американского военного контингента в этой стране. Когда это случится и насколько такое сокращение окажется масштабным - сейчас обсуждается с Пентагоном.

На территории ФРГ размещены 2 крупные американские авиабазы и 5 гарнизонов. Численность военных из Нового Света составляет приблизительно 35 тыс. штыков.

Причиной резкого демарша Трампа стали, вероятно, оскорбительные заявления канцлера Мерца: он на днях высказался, что США были унижены Ираном, ведь блицкриг у американцев на Ближнем Востоке не получился.