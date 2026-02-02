3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США
Автор:Редакция news.by
Куда заведут амбиции Трампа? Президент США пошутил о планах сделать Гренландию, Канаду и Венесуэлу американскими штатами.
"Вашингтон пост" приводит цитату хозяина Белого дома: "У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хотел сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м, Венесуэла может быть 53-м".
В материале уточняется: американский лидер озвучил это на закрытом от журналистов ужине. Трамп также отметил, что Штаты не собираются вторгаться в Гренландию, они планируют ее купить.
Фото ТАСС