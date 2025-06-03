Дональд Трамп поздравил Польшу с победой Кароля Навроцкого на президентских выборах. В своей соцсети американский лидер процитировал один из заголовков СМИ: "Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всех в Европе". "Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя!" - добавил он.

Поприветствовал победу евроскептика и глава Госдепа. Марко Рубио отметил, что с его приходом начинается "новая глава" в отношениях Польши и США, в том числе в сферах обороны, энергетики и торговли. По его словам, страны ждет самый амбициозный союз.

А вот новоизбранный президент Румынии явно демонстрирует разочарованную позицию Брюсселя. Никушор Дан не стал поздравлять Навроцкого, вместо этого он поздравил Дуду, отметив, что победивший кандидат из той же партии. Ранее Дан публично поддержал Рафала Тшасковского и принял участие в митинге его сторонников в Варшаве.

Такое поведение, как и другие поступки представителей "европейского сада" в пользу варшавского мэра вызвали серьезные вопросы у администрации США. Американский конгресс обвинил режим Туска в нарушении принципов верховенства права при поддержке ЕС. Среди претензий также использование иностранного финансирования от структур, связанных с Соросом и Демократической партией США, а также блокирование госфинансирования партии "Право и справедливость".