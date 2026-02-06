Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп предлагает создать замену ДСНВ

Вместо продления действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях Трамп считает нужным работать над новым долгосрочным соглашением.

В своей социальной сети глава Белого дома назвал ДСНВ, срок действия которого истек 5 февраля, плохой сделкой, которая серьезно нарушалась. Сейчас он призывает работать над новым улучшенным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем.

Американские СМИ сообщают, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.

