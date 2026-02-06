3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Трамп предлагает создать замену ДСНВ
Автор:Редакция news.by
Вместо продления действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях Трамп считает нужным работать над новым долгосрочным соглашением.
В своей социальной сети глава Белого дома назвал ДСНВ, срок действия которого истек 5 февраля, плохой сделкой, которая серьезно нарушалась. Сейчас он призывает работать над новым улучшенным договором, который может действовать в течение долгого времени в будущем.
Американские СМИ сообщают, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай.
Фото: ТАСС