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Трамп пригрозил пошлинами странам БРИКС за попытки создать альтернативу доллару

Американский президент Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС 100-процентными пошлинами за попытки создать альтернативу доллару в международной торговле.

Он опубликовал пост в соцсети с заявлением, что страны объединения должны отказаться от попыток заменить американскую валюту в торговых операциях, иначе они лишатся доступа к рынку США.

При этом государства, входящие в БРИКС, Трамп назвал "по всей видимости, враждебными" по отношению к США.

СШАБРИКСдолларДональд Трамп