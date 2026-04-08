Трамп пригрозил пошлинами в 50 % для стран, поставляющих оружие Ирану

Трамп пригрозил введением жестких экономических мер против государств, оказывающих военную поддержку Тегерану. Теперь любая страна, поставляющая оружие Ирану, столкнется с немедленным введением 50-процентных пошлин на весь свой экспорт в США.

В своей соцсети хозяин Белого дома подчеркнул: "Никаких исключений не будет!" Заявление о новых торговых барьерах прозвучало на фоне дипломатического прорыва.