Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп пригрозил пошлинами в 50 % для стран, поставляющих оружие Ирану

Трамп пригрозил введением жестких экономических мер против государств, оказывающих военную поддержку Тегерану. Теперь любая страна, поставляющая оружие Ирану, столкнется с немедленным введением 50-процентных пошлин на весь свой экспорт в США.

В своей соцсети хозяин Белого дома подчеркнул: "Никаких исключений не будет!" Заявление о новых торговых барьерах прозвучало на фоне дипломатического прорыва.

8 апреля ночью президент США объявил о достижении соглашения с иранской стороной о двухнедельном прекращении огня.

Разделы:

В миреСША

Теги:

Ближний ВостокДональд Трамп