Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100 %

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США грозят ввести импортные пошлины в размере 100 % в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон в течение 50 дней не договорятся по Украине, сообщает ТАСС.

"Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100 %. Их можно назвать вторичными пошлинами", - заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.