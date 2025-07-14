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Трамп пригрозил России и ее торговым партнерам пошлинами в размере 100 %
Автор:Редакция news.by
США грозят ввести импортные пошлины в размере 100 % в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон в течение 50 дней не договорятся по Украине, сообщает ТАСС.
"Мы очень-очень недовольны ими [российской стороной] и введем очень жесткие пошлины, если сделки не будет в течение 50 дней. Пошлины в размере примерно 100 %. Их можно назвать вторичными пошлинами", - заявил президент США Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
"Я думал, что у нас будет сделка два месяца назад", - добавил Трамп, имея в виду договоренности относительно урегулирования конфликта в Украине.