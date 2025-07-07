Трамп пригрозил странам добавочными пошлинами за поддержку БРИКС

Самостоятельная политика в интересах своих государств очень раздражает тех, кто привык навязывать свою демократию. Дональд Трамп анонсировал дополнительные 10-процентные торговые пошлины для стран, которые поддерживают "антиамериканскую политику БРИКС". Впрочем, совсем недавно Трамп грозил странам объединения пошлиной аж в 100 %, если они попытаются заменить доллар. Тогда глава белорусского государства заметил, что Трамп столь активно выступает против БРИКС, так как увидел в объединении соперника. И подчеркнул, значит, за БРИКС будущее. Почему США рассматривают экономики стран БРИКС как серьезную угрозу и запугивают сторонников объединения пошлинами. Мнение эксперта.

“Абсолютно очевидно, что экономически для США многие страны БРИКС представляют угрозу. Но опять же, мне кажется, что инструмент пошлин, равно как инструмент санкций, незаконных санкций, это в общем уже становится некоторой такой архаикой, потому что эффективность подобных инструментов сейчас уже находится под большим сомнением. В целом понятно, что анонсирование пошлин Трампом, с моей точки зрения, имеет под собой цель все-таки провести, стимулировать договорные процессы, т.е. договориться с другими экономиками, с лидерами других стран. Но опять же, те пошлины, которые анонсирует Трамп в разные периоды, они, конечно, самоубийственны для американской экономики", - отметил Максим Чирков, доцент кафедры Государственного университета управления (Россия).