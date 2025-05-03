Трамп примерил на себя образ Папы Римского и публиковал изображение на странице в соцсети

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского. Об этом пишет РИА Новости.

Президент опубликовал эту картинку, вероятно, созданную с использованием нейросетей, не сопроводив ее текстом.



На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень.