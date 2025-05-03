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Трамп примерил на себя образ Папы Римского и публиковал изображение на странице в соцсети
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал изображение, на котором он представлен в образе Папы Римского. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Трамп пошутил, что готов стать новым Папой Римским.
Президент опубликовал эту картинку, вероятно, созданную с использованием нейросетей, не сопроводив ее текстом.
На изображении он сидит на позолоченном троне, облаченный в белую сутану, с митрой на голове и большим золотым крестом на груди. Указательный палец правой руки поднят вверх, а на безымянном можно увидеть, предположительно, кольцо рыбака - папский перстень.