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Трамп приостановил выделение средств на поддержку Украины

Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента стало распоряжение приостановить любую помощь иностранным государствам на 90 дней.

Последствия этого решения пока оценить сложно. С одной стороны, речь может идти об остановке передачи денег и вооружений Украине. Трамп считает, что этой стране выделено в виде техники и финансов около 200 млрд долларов, и не только Америкой. Однако Вашингтон намерен провести аудит рациональности освоения этих средств.

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С другой стороны, ассигнования на помощь Украине утвердил конгресс, и президент остановить выделение этих денег не вправе. В любом случае, на несколько ближайших недель или даже месяцев киевские чиновники наверняка лишатся сна. В ближайшие дни станет ясно, насколько серьезными окажутся последствия данного моратория. Для этого Белый дом должен провести тотальную бюджетную ревизию.

СШАТрамп