Трамп приостановил выделение средств на поддержку Украины

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Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента стало распоряжение приостановить любую помощь иностранным государствам на 90 дней.
Последствия этого решения пока оценить сложно. С одной стороны, речь может идти об остановке передачи денег и вооружений Украине. Трамп считает, что этой стране выделено в виде техники и финансов около 200 млрд долларов, и не только Америкой. Однако Вашингтон намерен провести аудит рациональности освоения этих средств.
С другой стороны, ассигнования на помощь Украине утвердил конгресс, и президент остановить выделение этих денег не вправе. В любом случае, на несколько ближайших недель или даже месяцев киевские чиновники наверняка лишатся сна. В ближайшие дни станет ясно, насколько серьезными окажутся последствия данного моратория. Для этого Белый дом должен провести тотальную бюджетную ревизию.