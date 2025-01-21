Трамп приостановил выделение средств на поддержку Украины

Одним из первых указов Дональда Трампа на посту президента стало распоряжение приостановить любую помощь иностранным государствам на 90 дней.

Последствия этого решения пока оценить сложно. С одной стороны, речь может идти об остановке передачи денег и вооружений Украине. Трамп считает, что этой стране выделено в виде техники и финансов около 200 млрд долларов, и не только Америкой. Однако Вашингтон намерен провести аудит рациональности освоения этих средств.