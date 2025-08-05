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Трамп припугнул ЕС введением пошлин в 35 % и объяснил, при каком условии это произойдет
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины в 35 % на продукцию из ЕС, если он не станет выполнять свои инвестиционные обязательства. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал CNBC.
"Что ж, тогда они будут платить пошлины в размере 35 %. Они снизили свои тарифы, заплатили 600 млрд долларов, и из-за этого я сократил их пошлины с 30 % до 15 %", - сказал Трамп, описывая механизм взаимодействия с ЕС.
Он подчеркнул, что полученные от Евросоюза средства не являются займом. "Они дали мне 600 млрд долларов, и это подарок. Кстати, это не кредит. Возвращать нечего. Они дали нам 600 млрд долларов, которые мы можем инвестировать во что угодно", - добавил президент.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Трамп 27 июля договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15 % на примерно 75 % ввозимых в США европейских товаров вместо 30 % на весь импорт, которые угрожал ввести Белый дом. Взамен ЕК обещала полностью запретить любые виды поставок российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на 750 млрд долларов, а также инвестировать 600 млрд долларов в экономику США.