Трамп признал, что США могут увязнуть в конфликте на Ближнем Востоке

США и Иран не вышли из переговорного процесса. Все его участники считают возможным достижение соглашения, пишет Axios. Уточняется, что посредники надеются организовать еще один раунд переговоров до истечения срока перемирия 21 апреля.

Представитель американских властей также сообщил, что отлет делегации США из Исламабада, а также решение Вашингтона ввести блокаду Ормузского пролива являются частью переговорной тактики. Американский президент Дональд Трамп не хочет, чтобы Иран использовал ситуацию с проливом как средство давления. Это подтверждают и источники The Washington Post.

Американская сторона ожидает продолжения контактов между Вашингтоном и Тегераном, говорится в статье. При этом авторы утверждают, что Трамп признает, эскалация конфликта в Иране может привести к тому, что Вашингтон увязнет на Ближнем Востоке, а это для Штатов невыгодно.