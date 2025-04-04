Трамп призвал освободить Ле Пен

Дональд Трамп выступил в поддержку Марин Ле Пен, призвав освободить ее. Ранее суд в Париже приговорил Ле Пен к лишению свободы на 4 года, из них 2 - условно, 2 - с электронным браслетом. Ей также запрещено избираться в органы государственной власти 5 лет.

Дональд Трамп, президент США:

"Охота на ведьм против Марин Ле Пен - еще один пример того, как европейские левые заставляют замолчать свободу слова и подвергают цензуре своего политического оппонента, на этот раз зайдя так далеко, что посадили этого оппонента в тюрьму".

Напомним, Ле Пен была признана виновной в якобы создании фиктивных рабочих мест для ассистентов евродепутатов. Свою вину она отрицает.