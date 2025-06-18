Трамп продлил работу платформы TikTok в США на 90 дней

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Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки платформы TikTok на территории Соединенных Штатов еще на 90 дней, подписав соответствующий указ. Об этом говорится в опубликованном заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает ТАСС.

"На этой неделе президент Трамп подпишет дополнительный указ, чтобы TikTok продолжал работать. Как президент Трамп уже неоднократно говорил, он не хочет, чтобы TikTok перестал работать. Эта отсрочка продлится 90 дней, которые администрация США потратит на то, чтобы обеспечить заключение сделки, чтобы американцы могли продолжать пользоваться TikTok", - отмечается в заявлении.

Прошло почти пять месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если китайская материнская компания ByteDance не продаст платформу. 20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, которым отсрочил блокировку TikTok как минимум на 75 дней.

В начале апреля Трамп объявил о последнем продлении отсрочки блокировки платформы. Тогда же его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в Соединенных Штатах была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как президент США ввел высокие тарифы, компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до решения торговых вопросов.

Трамп ранее заявлял, что "тепло относится" к платформе TikTok, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах президента в ноябре прошлого года. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.