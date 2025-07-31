Трамп продолжает тарифную войну со всем миром: на этот раз под прицелом Бразилия, Индия и Южная Корея. Американский президент подписал закон о сборах с ввозимых бразильских товаров на уровне 50 процентов. На словах от властей этой южноамериканской страны потребовали освободить из тюрьмы предыдущего президента Бразилии Болсонару: Трамп и не пытается скрыть, что в данном случае пошлины - инструмент политического давления.

С 1 августа США также начнут взимать 25-процентные сборы с индийских товаров. При этом Вашингтон угрожает увеличить пошлины, когда изучит обстоятельства экономического взаимодействия между Дели и Москвой. Индию могут наказать еще и за импорт российской нефти.



Наконец, Трамп объявил, что 15-процентные тарифы установлены для Южной Кореи: этой стране назначен практически льготный по нынешним меркам режим, однако Сеул в обмен пообещал инвестировать в американскую экономику 350 миллиардов долларов.



Все затаив дыхание ждут результатов переговоров между Вашингтоном и Пекином, пока Китай отказывается идти на уступки и прекращать импорт российской нефти.