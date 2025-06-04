Трамп рассказал о намерении Путина ответить на украинскую атаку на аэродромы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер пообещал ответить на атаку Украины на аэродромы, сообщает ТАСС.

"Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно 1 час и 15 минут", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Глава Белого дома назвал разговор "хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру в Украине".

В частности, в ходе беседы затрагивалась тема атаки Украины на аэродромы в РФ. "Мы обсудили атаку Украины на стоящие (на аэродромах. - Прим. БЕЛТА) российские самолеты, а также ряд других атак, осуществленных обеими сторонами", - отметил американский лидер. "Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор.