Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"По словам должностных лиц США, Трамп серьезно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения США удара по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному объекту по обогащению [урана] в Фордо", - отмечается в публикации.

Фото ТАСС

СШАТрампИранИзраиль