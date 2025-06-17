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Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана
Автор:Редакция news.by
Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Иранаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc22ccef-5c68-44b7-a918-31f00a3aee31/conversions/136a96be-a894-47b1-93a6-657e33db0475-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc22ccef-5c68-44b7-a918-31f00a3aee31/conversions/136a96be-a894-47b1-93a6-657e33db0475-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc22ccef-5c68-44b7-a918-31f00a3aee31/conversions/136a96be-a894-47b1-93a6-657e33db0475-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc22ccef-5c68-44b7-a918-31f00a3aee31/conversions/136a96be-a894-47b1-93a6-657e33db0475-xl-___webp_1920.webp 1920w
Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам исламской республики. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
"По словам должностных лиц США, Трамп серьезно рассматривает возможность вступления в войну и нанесения США удара по ядерным объектам Ирана, особенно по подземному объекту по обогащению [урана] в Фордо", - отмечается в публикации.
Фото ТАСС