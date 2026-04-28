Трамп скептически отнесся к трехэтапному плану переговоров Ирана

Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к трехэтапному плану переговоров Ирана - об этом пишет "Уолл стрит джорнал".

Предложение Тегерана, по сообщениям СМИ, предусматривает открытие Ормузского пролива, но оставляет вопрос о ядерной программе Ирана для последующих переговоров. Это Трампа не устроило. По информации газеты, Вашингтон продолжит вести переговоры с Тегераном и выступит с контрпредложением в ближайшие дни.

Между тем в Исламской Республике после возобновления работы парламента планируется принятие закона, регулирующего порядок прохождения судов через Ормузский пролив. Центробанк Ирана уже открыл четыре специальных счета - в иранских риалах, юанях, долларах и евро для взимания сборов за проход через пролив. После введения в работу инфраструктуры цифровой валюты будет обязательным требование производить оплату в риалах.