Трамп собирается переименовать Мексиканский залив в Американский

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Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации планирует подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.

По информации телеканала, республиканец после возвращения в Белый дом подпишет более 200 законов, в том числе о переименовании некоторых мест, таких как Мексиканский залив.