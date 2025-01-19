Трамп собирается переименовать Мексиканский залив в Американский

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Избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации планирует подписать указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Fox News.
По информации телеканала, республиканец после возвращения в Белый дом подпишет более 200 законов, в том числе о переименовании некоторых мест, таких как Мексиканский залив.
Избранный американский лидер заявил о стремлении дать заливу новое название, выступая 7 января в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Он счел название "Американский залив" красивым и уместным.