3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Трамп сообщил, что договорился с Украиной по редкоземельным металлам
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a004c8b1-cbba-4875-9353-24cd504c9cb5/conversions/b0564636-eb8f-460a-bc88-0b13fd2b8e1f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a004c8b1-cbba-4875-9353-24cd504c9cb5/conversions/b0564636-eb8f-460a-bc88-0b13fd2b8e1f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a004c8b1-cbba-4875-9353-24cd504c9cb5/conversions/b0564636-eb8f-460a-bc88-0b13fd2b8e1f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a004c8b1-cbba-4875-9353-24cd504c9cb5/conversions/b0564636-eb8f-460a-bc88-0b13fd2b8e1f-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСМИ: Трамп заявил о достижении соглашения с Киевом по ресурсам
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, передает агентство Reuters. Об этом пишет РИА Новости.
"Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем", - приводятся в материале слова американского лидера.
Заключение сделки сорвалось в конце февраля после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.
Между ним и Трампом произошла перепалка, во время которой президент США отчитал главу киевского режима за неуважение. В итоге его попросили удалиться из Белого дома.