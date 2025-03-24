Трамп сообщил, что договорился с Украиной по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, передает агентство Reuters. Об этом пишет РИА Новости.

Заключение сделки сорвалось в конце февраля после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.



Между ним и Трампом произошла перепалка, во время которой президент США отчитал главу киевского режима за неуважение. В итоге его попросили удалиться из Белого дома.