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Трамп сообщил, что договорился с Украиной по редкоземельным металлам

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Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Украиной по сделке о редкоземельных металлах, передает агентство Reuters. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы договорились по редкоземельным металлам <...> вскоре подпишем", - приводятся в материале слова американского лидера.

Заключение сделки сорвалось в конце февраля после визита Владимира Зеленского в Вашингтон.

Между ним и Трампом произошла перепалка, во время которой президент США отчитал главу киевского режима за неуважение. В итоге его попросили удалиться из Белого дома.

Украинаредкоземельные металлыДональд Трамп