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Трамп создаст в США новую систему ПРО
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Лукашенко: Со временем Киев будет работать с Беларусью и Россией
Президент Беларуси заявил, что Европа не может существовать без России и Беларуси
Лукашенко: Белорусские специалисты могли бы принять участие в производстве автомобилей "Москвич"
Беларусь и Москва замахнулись на товарооборот в 7 млрд долларов
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ЦИК зарегистрировал Лукашенко кандидатом в Президенты Беларуси
В Венесуэле зародилось молодежное антифашистское движение
К 30 декабря на сайте ЦИК будет запущена работа сервиса по поиску участка для голосования
ЦИК: сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в Президенты прошел в установленном порядке
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