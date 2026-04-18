Трамп: США извлекут иранский уран при помощи экскаваторов

США намерены экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с ядерных объектов Ирана и вывезти его. Об этом заявил Дональд Трамп.

Речь идет о материале, хранящемся на объектах в Исфахане, Нетензе и Фордо, по которым в июне 2025 года были нанесены американские воздушные удары.

Трамп также заявил, что в случае отказа Ирана помогать в вывозе обогащенного урана США будут действовать "менее дружественно".