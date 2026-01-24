3.74 BYN
Трамп: США введут против Канады пошлины в размере 100 % в случае сделки с Китаем
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Оттава заключит сделку с Пекином, то на все канадские товары, ввозимые в Соединенные Штаты, будут немедленно применены пошлины в 100 %. Об этом сообщает The Guardian.
"Если Канада заключит сделку с Китаем, немедленно будут наложены 100-процентные пошлины на все канадские товары, ввозимые в США", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
По данным Reuters, в середине января Канада и Китай договорились заключить предварительное торговое соглашение. Оттава обязалась снизить пошлины на китайские электромобили и открыть ограниченный импорт в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров.