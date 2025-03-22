Трамп: США вводят пошлины в 25 % на все автомобили, произведенные за рубежом

США вводят пошлины в 25 % на все автомобили, произведенные за рубежом. Об этом заявил сам американский президент.

По мнению Трампа, "это приведет к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США".

Решение должно вступить в силу 2 апреля. Оно коснется и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами Штатов.

Новость уже прокомментировала глава Европейской комиссии. Фон дер Ляйен выразила сожаление и сообщила, что ЕС продолжит искать решение путем переговоров, а канадский премьер Марк Карни назвал новые пошлины Трампа прямой атакой на Канаду и пообещал рассмотреть варианты ответных мер.