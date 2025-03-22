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Трамп: США вводят пошлины в 25 % на все автомобили, произведенные за рубежом
США вводят пошлины в 25 % на все автомобили, произведенные за рубежом. Об этом заявил сам американский президент.
По мнению Трампа, "это приведет к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США".
Решение должно вступить в силу 2 апреля. Оно коснется и продукции американских автопроизводителей, собранной за пределами Штатов.
Новость уже прокомментировала глава Европейской комиссии. Фон дер Ляйен выразила сожаление и сообщила, что ЕС продолжит искать решение путем переговоров, а канадский премьер Марк Карни назвал новые пошлины Трампа прямой атакой на Канаду и пообещал рассмотреть варианты ответных мер.
Между тем хозяин Белого дома пообещал в будущем ввести пошлины и на фармацевтические препараты. Кроме того, по сообщениям Bloomberg, в ближайшие несколько недель те же меры Вашингтон может принять в отношении поставок меди.